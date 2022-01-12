Проект парка «Тучков буян» власти пообещали представить позже

Проект парка «Тучков буян» в Петербурге в настоящее время находится в стадии разработки. Председатель городского комитета по благоустройству Василий Пониделко обещал представить его общественности после завершения. Об этом сообщает «Интерфакс».

Ранее СМИ появилась информация, что парк будет находится по соседству с судебным кварталом, а не будет разбит вместо него, как предполагалось ранее. На территории парка также будут фонтанный комплекс и поземный паркинг. По предварительным данным, проект предполагает реконструкцию набережная Малой Невы на участке от Биржевого до Тучкова моста.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 12 января заявил, что, по имеющимся у него данным, на Тучковом буяне будет и судебный квартал, и парк.