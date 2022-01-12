Ожидаемая оттепель повысила готовность петербургских энергетиков

В ближайшие сутки синоптики прогнозируют в Петербурге так называемые «температурные качели» — резкое изменение температуры воздуха. В пресс-службе АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» уточнили, что аварийные бригады переходят в режим повышенной готовности.

В компании уточнили, что «температурные качели» требуют регулирования температуры теплоносителя. Это необходимо для поддержания комфортной температуры воздуха в домах. Однако, регулирование создает повышенную нагрузку на систему теплоснабжения.

Аварийные бригады компании обеспечены дополнительной специализированной техникой и аварийным запасом топлива. В режиме повышенной готовности они будут работать до стабилизации температуры воздуха.