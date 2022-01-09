Беглов посетил Дом ветеранов на Крестовском

Губернатор Петербурга Александр Беглов посетил Дом-интернат ветеранов войны и труда №2. В ходе благоустройства там оборудовали места для отдыха и установили тренажеры, а также осветили территорию.

В доме-интернате проживают 80 ветеранов. Их средний возраст составляет 87 лет. Губернатор назвал доме ветеранов одним из лучших учреждений в городе. Он отметил, что в Доме-интернате создана атмосфера добра и уюта.

В подарок Александр Беглов привез учреждению сертификаты на снегоуборочную машину и уличную беседку. Он пожелал и ветеранам, и сотрудникам учреждения здоровья, тепла, внимания и долгих лет жизни.