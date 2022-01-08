Жители ЖК «Новая Охта» сами откапывают дворы от снега

В ЖК «Новая Охта» жители взяли лопаты и вышли во дворы, чтобы самостоятельно очистить их от снега. Видео с расчищающими пешеходные дорожки петербуржцами появилось на Telegram-канале «Протестный Петербург».

Снег — одна из самых «горячих» тем для Петербурга в нынешнем зимнем сезоне. Он идет с завидной регулярностью, чего нельзя сказать о работах по очистке городских улиц и дворов от его последствий. На плохую уборку горожане уже больше месяца жалуются на портале «Наш Санкт-Петербург». Счет жалоб давно идет на тысячи, но ситуацию это не улучшает.

В январе губернатор Александр Беглов еще не давал комментариев по поводу ситуации со снегом в городе. Однако, в декабре он хвалил коммунальные службы за то, что они справились со своей задачей.

Виноваты в плохой уборке, по словам главы города, оказались автомобилисты. Их припаркованные транспортные средства помешали проезду снегоуборочной техники. Вторыми в списке виноватых стали управляющие компании, не справляющиеся со своей работой. Губернатор рассказал, что с ними борются штрафами. Вот только платить их в итоге приходится жителям, которые и без того получили массу неудобств от снежной каши под ногами.