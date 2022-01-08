Каменноостровский проспект стал бесплатным катком

С приходом морозов снежная каша на Каменноостровском проспекте замерзла и превратилась в ледовый каток. На тротуарах очень сколько, поэтому передвигаться пешеходам сложно. Облегчить передвижение по тротуарам могла бы песко-соляная смесь. Но почему-то их оставили непосыпанными.

Ситуация в Петроградском районе неуникальна для Петербурга. Как сообщает «МК в Питере», на Казанской улице сейчас ничуть не лучше. Узкие тротуары настолько скользкие, что, передвигаясь по ним, пешеходы постоянно рискуют скатиться под колеса автомобилей.

Температурные качели наблюдались не только в Петербурге, но скользкие тротуары и дороги похоже рискуют стать именно его визитной карточкой. В Москве ситуация совсем иная. Тротуары там используют по прямому назначению, а не как бесплатные катки для горожан.

Ранее губернатор Александр Беглов «назначал» ответственных за плохую уборку города. Сначала он пояснил, что уборочной технике в центре мешают автомобилисты, паркующие свои транспортные средства не по правилам. Досталось и нерадивым управляющим компаниям, которые штрафуют за плохую уборку снега. Однако, как уточнил губернатор, их штрафы часто выплачивают жители из своего кармана.