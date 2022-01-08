Петербуржцы 300 раз жаловались на уборку снега за сутки

Петербуржцы установили рекорд по числу жалоб на некачественную уборку снега. Всего за одни сутки, 6 января, на портал «Наш Санкт-Петербург» поступило более 300 обращения граждан, связанных со снегом и наледью.

Чаще всего петербуржцы жалуются на состояние заснеженных и обледенелых дворов. Некоторые авторы указывают и на неудовлетворительное состояние оживленных улиц, которое приводит к падениям и травмированию пешеходов.

Всего в настоящее время ожидают решения 115 614 жалоб горожан, связанных со снегом и наледью. Чаще других горожан на состояние дворов и улиц жалуются жители Невского, Центрального, Адмиралтейского и Петроградского районов.