В 218 домах Петербурга нашли нарушения по уборке

Жилищная инспекция Петербурга проводит новогодние праздники в труде. Как сообщили в ведомстве с начала года его сотрудники проверили качество уборки 661 многоквартирного дома. Нарушения обнаружились в трети из них.

По итогам проверки составлено 38 административных протоколов и выписано штрафов на 4,5 миллиона рублей. Поводом для их оформления в основном стали плохо убранные контейнерные площадки, неочищенные от снега и наледи крыши и тротуары.

«Невский экологический оператор» — компания, которая с января отвечает за вывоз мусора в Петербурге — также вошла в число нарушителей. Губернатор Александр Беглов получил отсрочку продолжительностью в один год от федеральных властей в связи с безуспешными поисками регионального оператора. Однако, когда найденный оператор занялся вывозом мусора, выяснилось, что просчеты и недостатки работы таких компаний в других регионах не были учтены.

Заложниками ситуации стали жители, которые столкнулись с переполненными мусорными контейнерами возле своих домов. Во многих районах мусор нормально не вывозили с 1 января.