Петербуржцы более 500 раз жаловались властям на плохую уборку снега

Петербуржцы завалили портал «Наш Санкт-Петербург» жалобами на некачественную уборку снега примерно так же, как сам снег засыпал улицы Северной столицы. Всего с начала снегопадов было подано более пяти сотен жалоб по этому поводу и они продолжают поступать.

С началом года снегопады в Петербурге взяли небольшой тайм-аут, однако горожане продолжают присылать на портал фотографии снежных гор, не убранных после прошедших циклонов. Как сообщает «ФАН», в ответ все авторы жалоб на портале наш «Санкт-Петербург» получают однотипную информацию. Решить проблему со снегом власти обещают до 24 января 2022 года.

При этом синоптики прогнозируют в скором времени новые «температурные качели». Так что к неубранном прошлогоднему снегу в Петербурге добавится новый.