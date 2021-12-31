Сквер на Ивановской улице назовут в честь актера Андрея Мягкова

Сквер в Невском районе Петербурга получит название. Как рассказал депутат Алексей Цивилев, скверу на Ивановской улице присвоят имя Андрея Мягкова.

Отмечается, что с инициативой о переименовании выступили представители муниципального округа Ивановский, где и находится сквер. Идея уже получила поддержку в городской топонимической комиссии.

Звезда фильма «Ирония судьбы» актер Андрей Мягков родился в Ленинграде и был эвакуирован из осажденного города в 1943 году. После войны семья вернулась в город и жила на Ивановской улице неподалеку от сквера.