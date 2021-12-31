Изыскательские работы для строительства моста ограничат движение в Невском районе

В Невском районе Петербурга в период новогодних праздников будут проведены изыскательские работы для строительства Большого Смоленского моста через Неву. Их проведение одобрила Государственная административно-техническая инспекция и выдала ордер на проведение.

Работы будут вестись преимущественно на проезжей части. На время их проведения будет закрыто движение на участке Дальневосточного проспекта от Зольной до Воркутинской и участке улицы Коллонтай от Дальневосточного до Нерчинской улицы. Работы продлятся с 3 по 11 января. Уточняется, что этот период выбрали в связи с наименьшей загруженностью дорог во время новогодних праздников.