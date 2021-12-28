Путепровод в Московском районе перестроят для расширения Пулковского шоссе

Компании РЖД будут выделены четыре участка в Московском районе для реконструкции путепровода над Пулковским шоссе. Их передачу уже согласовали городские власти.

Как уточнили в пресс-службе администрации Петербурга, решение о передаче земли было принято на совещании губернатора с членами правительства, которое состоялось в Смольном 27 декабря. Два действующих путепровода на перегоне Среднерогатская – Предпортовая разберут, чтобы увеличить ширину проезжей части проходящего под ними Пулковского шоссе. На перегоне проложат второй железнодорожный путь.

Губернатор Александр Беглов отметил, что это поможет расширить так называемое «бутылочное горлышко» на Пулковском шоссе, а также увеличить пропускную способность участка железнодорожных путей.