В апреле в Калининском районе запустят новый автобусный маршрут

1 апреля 2022 года в Калининском районе начнет работу новый автобусный маршрут. Автобус №78 будет следовать от железнодорожной станции «Ручьи» к станции метро «Академическая» и далее к жилым кварталам в районе улицы Академика Байкова.

Как пояснили в комитете по транспорту, основной задаче нового маршрута будет соединить жилые кварталы и медицинские учреждения района. Пассажиры смогут добраться от метро «Академическая» до НИИ травматологии, Центра сосудистой хирургии, Елизаветинской больницу и поликлиник.

Обслуживать маршрут будут восемь низкопольных автобусов, который будут курсировать с 5:30 до полуночи. В часы пиковой нагрузки интервал движения составит не более 10-12 минут. В остальное время ждать автобус на остановке придется не дольше 15 минут.