12 тысяч дворников и кровельщиков не хватает Петербургу для хорошей уборки

В Петербурге для своевременной уборки в период сильных снегопадов не хватает примерно 12 тысяч дворников. Об этом сообщил глава Жилищного комитета Олег Зотов на заседании парламентской комиссии по городскому хозяйству и градостроительству.

Чиновник пояснил, что на улицах и крышах города работает семь тысяч дворников и кровельщиков. Чтобы уборка была более оперативной, их должно быть 19 тысяч. Олег Зотов отметил, что особенно сильные трудности с уборкой наблюдаются в центральных районах города. Это связано с шириной улиц, а также рекламными конструкциями на тротуарах.

Однако, даже если власти города смогут найти 12 тысяч рабочих рук для уборки города, то привлечь всех не получится. В этом случае резко вырастет квартплата, так как жители оплачивают уборку придомовых территорий и крыш.