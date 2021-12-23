На улице Кораблестроителей начинается реконструкция теплотрассы

В Василеостровском районе Петербурга начинается реконструкция распределительной сети на улице Кораблестроителей на участке от улицы Мичманской до Наличной. Как сообщили в пресс-службе АО «Теплосеть Санкт-Петербурга», специалистам предстоит заменить 5245 метров трубопровода.

Для выполнения ремонтных работ на улице проложат временную теплотрассу протяженностью 5520 метров. После этого специалисты приступят к перекладке ненадежного участка основной теплосети.

Полностью завершить все работы по реконструкции планируется в 2023 году.