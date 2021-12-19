Временный трубопровод на Мытнинской обеспечит надежность теплоснабжения 27 зданий

В Центральном районе Петербурга завершили монтаж временного трубопровода общей длиной более 150 метров. Трубопровод на Мытнинской уже подключен и проложен для обеспечения надежности теплоснабжения 27 зданий.

В пресс-службе «Теплосети» уточнили, что новая схема увеличит бесперебойность снабжения жителей теплом и горячей водой в период перекладки изношенных коммуникаций. К маю 2022 года в этом районе полностью завершится реконструкция теплосетей с переключением с временной схемы на постоянную, а также будет восстановлено благоустройство.