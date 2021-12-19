Гипермаркеты «Карусель» окончательно закроют в Петербурге

Сеть гипермаркетов «Карусель» окончательно уходит с петербургского рынка. Последние работающие в Петербурге и Ленинградской области гипермаркеты планируется закрыть в 2022 году.

Как сообщает «РБК», открытие новых розничных магазинов на месте закрытых гипермаркетов не планируется. Исполнительный директор магазина «Перекресток» в СЗФО сообщила изданию, что рассматривается как продажа помещений закрытых «Каруселей», так и трансформация их в «Перекрестки». Обе розничных сети принадлежат X5 Group.

Количество принадлежащих компании алкогольных магазинов «Пятьница» также буде сокращено в Петербурге. Вместо 22 их останется только 15.