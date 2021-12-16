На «Беговой» запустили все траволаторы

На станции петербургского метрополитена «Бегловая» запустили последний траволатор после капитального ремонта. В ходе работ специалисты нашли и устранили неполадки, вызванные конструктивными особенностями оборудования.

Нормальной эксплуатации траволаторов в холодное время года мешала наледь, которая образовывалась на настиле. В результате пассажиры получали ушибы и другие травмы.

В ходе ремонта сотрудники эскалаторной службы метрополитена провели укладку противоскользящего покрытия, что позволит избежать такой проблемы в будущем. Также заменены тяговые цепи пассажирских конвейеров.

Работы выполнялись силами СПб ГУП «Петербургский метрополитен». Однако, ремонт траволаторов на «Дунайской», «Проспекте Славы» и «Беговой» контролировал лично председатель Комитета по транспорту Кирилл Поляков.

Траволаторы и эскалаторы на «Проспекте Славы» запустили после ремонта в ноябре. На «Дунайской» четыре траволатора возобновили работу в начале декабря.