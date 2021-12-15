Определены худшие районы Петербурга по уборке снега

Хуже всего с уборкой снега справляются районы в центре Петербурга. Об этом сообщает «Фонтанка», ссылаясь на вице-губернатора по ЖКХ Анатолия Повелия. Он отметил, что в центре Петербурга уборке снега мешают автомобили, которые в большом количестве припаркованы в узких дворах.

В периферийных районах Северной столицы таких проблем нет. Поэтому и дела с уборкой снега там, по словам Анатолия Повелия, обстоят лучше, чем в центре.

В качестве решения в сложившейся ситуации чиновник отметил необходимость усилить взаимодействие с управляющими компаниями. Уборка примерно половины Петербурга находится в зоне ответственности частных организаций.