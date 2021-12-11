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Первый этап модернизации завода «Ригель» завершен

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© Фото: Baltphoto

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Аккумуляторная компания «Ригель» модернизирует своё производство в Петроградском районе.

400 миллионов рублей потребовалось аккумуляторной компании «Ригель» на модернизацию производства в Петроградском районе Петербурга. Производственная площадка расположена на улице Профессора Попова.

Как сообщает «Коммерсантъ», к настоящему моменту завершен первый этап модернизации, целью которой является наращивание производственных мощностей. Средства на покупку необходимого оборудования и модернизацию корпусов выделили акционеры компаний ИК «Евроинвест», принадлежащей Андрею Березину, и «Теллус Групп». Освободившаяся часть производственной площадки после окончания модернизации будет выведена из состава промзоны. На ней планируется реновация с целью создания комфортной городской среды.

С новыми мощностями завод «Ригель» сможет выпускать в три раза больше аккумуляторов, чем ранее. Объем выпуска превысит три миллиона ампер-часов в год, тогда как в настоящее время этот показатель составляет 750 тысяч ампер-часов. Генеральный директор АО «Аккумуляторная компания «Ригель» Евгений Власов пояснил, что дополнительные производственные мощности разместят в корпусах, расположенных возле улицы Даля. Выпуск первых образцов серийной продукции с использованием новых технологий запланирован на январь 2022 года. Площади, которые перестанут использоваться в производственном процессе, ждет реновация.

На набережной реки Карповки, согласно проекту, появится многоквартирный жилой дом. Согласование КГИОП уже получено. Рабочая группа Градостроительной комиссии Санкт-Петербурга, в свою очередь, одобрила возведение на улице Профессора Попова нескольких шестиэтажных корпусов. Данные архитектурно-градостроительного потенциала территории получили положительную оценку в конце ноября текущего года.

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