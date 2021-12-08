Расширение парка «Малиновка» поддержали в ЗакСе

Законодательное собрание Петербурга в первом чтении приняло поправку в закон «О зеленых насаждениях общего пользования». Она касается увеличения территории парка Малиновка в Красногвардейском районе.

Площадь территории парка вырастет на два гектара. Его новый участок расположится между проспектов Энтузиастов, улицей Передовиков, проспектами Косыгина и Индустриальным. Если поправку поддержат и в последующих двух чтениях, с учетом территориальных изменений общая площадь парка составит 6147,4262 гектара.

Ранее власти Петербурга отменили решение о строительстве храма на территории парка Малиновка. Для этих целей выделят другой участок.