На сутки Гатчина погрузилась во тьму

В среду, 8 декабря, в Гатчине проходят плановых работы на электросетевых объектах. Как сообщает ivbg.ru, из-за этого в городе частично отключена подача электроэнергии.

В период с 9:30 до 15:30 без света остались следующие адреса: пер. Кузнецкий, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 11А, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34; ул. Островского, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18; ул. Пушкинская, 47; ул. Заводская, 27, 29; ул. Офицерская д. 11, 13. В домах 5 и 5а по улице Леонова электричество отключено с 9:00 до 13:00.

В период с 13:30 до 14:30 будет прекращено электроснабжение следующих адресов: ул. Новоселов, 6, 5, 4, 3а; гаражный кооператив «Гранит»; ГИБДД.