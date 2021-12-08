Все траволаторы на станции «Дунайская» запущены

В среду, 8 декабря, на станции петербургского метрополитена «Дунайская» были запущены все траволаторы. Как сообщили в комитете по транспорту, работоспособность всех четырех траволаторов станции полностью восстановлена и машины отданы под полную пассажирскую нагрузку.

Ремонтно-восстановительные работы на «Дунайской», «Беговой» и «Проспекте Славы» осуществляются под личным контролем председателя комитета по транспорту Кирилла Полякова. На станции «Проспект Славы» траволаторы запустили в ноябре. На «Беговой» работы завершатся до конца текущего года.

Ремонт траволаторов на этих трех станциях осуществляется силами СПб ГУП «Петербургский метрополитен».