Станцию «Пионерская» отремонтируют в 2023 году

В Петербурге планируется ремонт станции метрополитена «Пионерская». Петербургский метрополитен опубликовал на сайте госзакупок тендер на проведение работ.

Начальная стоимость работ по капитальному ремонту станции составляет 197,7 миллионов рублей. От победителя конкурса потребуется устранить дефекты, восстановить эксплуатационные характеристики строительных конструкций и привести стилобат в работоспособное состояние.

Работы будут проводиться без закрытия станции — в будние дни с 8:00 до 17:00. Завершить их планируется к 31 октября 2023 года.

Подрядчика для проведения работ определят по итогам конкурса 29 декабря 2021 года.