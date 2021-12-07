Новая электроподстанция появилась на Атаманской улице

В Центральном районе Петербурга запущена новая подстанция. Она расположена на Атаманской улице и названа в честь известного русского инженера Генриха Графтио, который разрабатывал проект Волховской ГЭС и создавал первые трамвайные линии в Петербурге.

На церемонии запуска присутствовал губернатор Петербурга Александр Беглов. Он сообщил, что подстанция улучшит электроснабжение социальной и жилой застройки Центрального района. Проект реализован совместно с компаниями «Россети» и «Россети Ленэнерго».

Не менее половины оборудования, использованного для монтажа подстанции, отечественного производства. После завершения монтажных работ к ней уже подключили строящуюся новую сцену Малого драматического театра.