Попасть на платформу 9 и ¾ из мира Гарри Поттера можно на Ладожском вокзале

На Ладожском вокзале появилась инсталляция из любимых детьми и взрослыми книг о Гарри Поттере британской писательницы Джоан Роулинг. Как сообщает «КП-Петербург», на девятом пути все желающие могут увидеть табличку с номером платформы 9 и ¾. Рядом стоит тележка с чемоданами, а на самом указателе восседает сова.

Официальных сообщений об установке на Ладожском вокзале инсталляции из волшебного мира не было. Однако, оператор справочной службы РЖД подтвердил их наличие.

Пока неизвестно, как долго необычный указатель пробудет на Ладожском вокзале. По предварительной информации, увидеть его можно будет до окончания новогодних праздников.