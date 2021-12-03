Памятник участникам кронштадтского восстания торжественно открыли в Кронштадте

В кронштадтском парке «Патриот» состоялось торжественное открытие памятника участникам Кронштадтского восстания. В этом году отмечается столетий со дня печально-известных событий.

Как сообщили в пресс-службе администрации города, в церемонии открытия принял участие председатель Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Он отметил, что памятником мы восстанавливаем историческую справедливость и отдаем жертвам кронштадтского восстания долг памяти и скорби.

На торжественной церемонии также присутствовали заместитель полномочный представитель президента РФ в Северо-Западном округе Александр Гуцан, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский и председатель петербургского ЗакСа Александр Бельский.