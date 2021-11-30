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Из-за жалобы в УФАС приостановлен аукцион на вывоз мусора в Петербурге

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© Фото: Baltphoto

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Конкурс приостановлен на время проверки Федеральной антимонопольной службой.

В Петербурге ООО «Парк 16» подало в местное управление Федеральной антимонопольной службы жалобу на проведение конкурса на вывоз отходов из Пушкинского, Невского и Колпинского районов. Как сообщают «Невские Новости», договор на выполнение данных услуг был практически подписан с ООО «Ресурс Атэ». На аукционе компания предложила выполнить данные работы за 847 миллионов рублей. Согласно данным на портале госзакупок, еще одним претендентом на данный лот было ООО «Эко Васт».

Теперь УФАс проверит условия проведения конкурса. Срок определения победителя и соглашения контракта переносится до окончания проверки.

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