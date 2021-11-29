В Смольном намерены оспорить охранный статус рвов Охтинского мыса

В комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) Петербурга намерены обжаловать признание рвов крепости Ландскрона на Охтинском мысе объектом культурного наследия. Об этом сообщает «Петербургский Дневник».

Ранее суд обязал включить крепостные рвы в список выявленных объектов культурного наследия. В КГИОП изданию сообщили, что категорически не согласны с такой точкой зрения и рвы исторической ценности не представляют. В ведомстве намерены обжаловать решение суда в установленном порядке.

Заявление археолога Павла Сорокина о признании оборонительных рвов объектом культурного наследия в КГИОП должны рассмотреть в течение 3-х дней со дня вступления судебного решения в силу.