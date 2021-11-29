Восемь исторических домов хотят снести для строительства моста в Петербурге

В Петербурге ради строительства Большого Смоленского моста через Неву могут снести восемь зданий, представляющих историческую ценность. Как сообщает «Деловой Петербург», дома находятся на проспекте Обуховской Обороны в Невском районе города.

Выделение для строительства охранной территории, на которой расположены эти дома, одобрено членами Совета по сохранению культурного наследия при Правительстве Санкт‑Петербурга.

Здание снесут ради строительства съездов с моста. Уточняется, что лишь некоторые из них по факту представляют историческую ценность. Это дореволюционные дома, которые сохранили прежний архитектурный облик. Ряд построек был изменен в советское время.