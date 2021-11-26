Станцию «Технологический институт-1» планируют открыть в декабре

В Петербурге до Нового года планируют ввести в строй станцию «Технологический институт-1», которая находится на реконструкции с апреля 2020 года. Как сообщили в городском комитете по развитию транспортной инфраструктуры, работы уже выполнены на 90%.

В комитете отметили, что к настоящему моменту уже смонтированы все эскалаторы. Рабочим осталось проложить часть кабелей и провести пусконаладочные работы.

Три старых эскалатора на станции «Технологический институт-1» заменили на четыре новых. Реставрация наземного вестибюля станции также вошла в завершающую стадию.

Ранее сроки завершения работ были сдвинуты с сентября на декабрь текущего года из-за банкротства СМУ-9 «Метростроя», которое выполняло их изначально. Станцию передали другому подрядчику, теперь работы выполняются в срок.