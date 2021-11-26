астройщик требует два участка на намыве через суд

АО «Терра Нова» подало иск в арбитраж по поводу двух участках на намывных территориях Васильевского острова. Как сообщает «Деловой Петербург» речь идет об участках 4 и 7 на бульваре Александра Грина (на перекрёстке с улицей Чирикова), выкуп которых в собственность застройщика не согласовал комитет имущественных отношений.

На данных участках проектом было предусмотрено строительство жилых комплексов со встроенными детскими садами. Всего «Терра Нова» хотела приобрести восемь участков на южной части намыва и еще несколько в северной. Однако, в КИО в итоге согласовали приобретение компанией только тех участков, где по плану должны быть зеленые насаждения.

Формально причина отказа в выкупе звучит как перенасыщение южной части намывной территории жилыми комплексами. Теперь «Терра Нова» намерена оспорить в суде бездействие властей.