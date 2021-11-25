Суд отказался увеличивать срок аварийно-восстановительных работ на «Невской мануфактуре»

Собственник сгоревшего здания «Невской мануфактуры» не смог добиться увеличения срока аварийно-восстановительных работ здания. Суд не разрешил увеличить срок выполнения, который был определен ранее — полгода на противоаварийные работы и 50 месяцев на восстановление здания.

Суд вновь рассмотрел материалы дела и отклонил апелляционную жалобу. Таким образом, решение, обязывающее собственника за полгода провести обследование и консервацию сгоревшего здания, осталось в силе.

Пожар на «Невской мануфактуре» начался 12 апреля текущего года. Площадь возгорания составила около 10 тысяч квадратных метров.

Апелляционную жалобу на предыдущее решение суда, обязывающее его в короткие срок провести консервацию объекта, собственник подал в августе текущего года.