В Кузнечном переулке теперь нет граффити с Достоевским

В Петербурге сотрудники коммунальных служб закрасили граффити с изображением писателя Федора Достоевского, которое было размещено в Кузнечном переулке. Об этом сообщается в Instagram-аккаунте Urbanfresko.

Автор поста интересуется кого «достал» Достоевский и почему он не дожил до «Белых ночей». Он также выразил недоумение от того, что на портрет великого русского писателя петербуржцам смотреть нельзя, а на слово из трех букв на стене дома можно. Закрашивание граффити в посте называют не иначе, как кровавым.

Изображение Федора Достоевского появилось в Кузнечном переулке к 200-летнему юбилею писателя, однако просуществовало недолго.