У работника столовой школы №575, где отравились дети, выявили инфекцию

В пищеблоке школы №575 Приморского района Петербурга выявили сотрудника с инфекционным заболеванием. Роспотребнадзор провел проверку после отравления учащихся в школьной столовой.

Как сообщили в ведомстве, в ходе проверки также были выявлены нарушения в технологии приготовления блюд. Итогом стало составление протокола об административном правонарушении в отношении юридического лица и ответственных должностных лиц.

На прошлой неделе в школе №575 было выявлено пять случаев отравления у учащихся. Двоих школьников пришлось госпитализировать. К настоящему моменту оба уже переведены на амбулаторное лечение.