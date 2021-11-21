Отопление в дома на проспекте Науки вернули после ремонта

Ремонт теплосети на проспекте Науки в Калининском районе Петербурга был завершен досрочно. Об этом сообщили в пресс-службе ГУП «ТЭК СПб».

Ранее возле дома № 12/6 на проспекте Науки. Обнаружили участок ненадежной теплосети диаметром 108 миллиметров. К его замене приступили в 14:35 субботы, 20 ноября.

Жителей окрестных домов надолго без отопления не оставили. Ремонтные работы были завершены к 20:25 того же дня. В ходе их проведения теплоэнергетики успешно заменили пять метров ненадежного трубопровода.

В настоящий момент теплоснабжение трех домов, попавших в зону отключения восстановлено. Они отапливаются в штатном режиме.