Новый облик для станции «Парк Победы» утвердили в Петербурге

Проект реконструкции вестибюля станции «Парк Победы» прошел все необходимые согласования в Смольном. Проектированием занимается ООО «Архитектурная мастерская Сахновского».

Для одобрения проекта потребовалось полтора года его обсуждений. Как сообщают «Невские Новости», впервые проект был вынесен на рассмотрение Градостроительного совета в 2020 году. Сейчас проект согласован с незначительными изменениями, которые были внесены в него по итогам обсуждений.

Изначально при строительстве станции предполагалось, что основной пассажиропоток движется к метро от остановок на Московском проспекте. В новом проекте учтено, что наиболее существенный пассажиропоток направляется к станции от остановок на Бассейной улице.