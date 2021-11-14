Петербуржцы проголосовали за самые чистые районы города

В Петербурге подвели итоги голосования за самые чистые районы, которое прошло после завершения октябрьского месячника по благоустройству. Как сообщили в пресс-службе комитета по благоустройству, участие в голосовании приняли более 20 тысяч горожан.

Самыми чистыми районам стали Фрунзенский и Кронштадтский районы. Третье место разделили между собой сразу три петербургских района: Курортный, Петроградский и Петродворцовый.

Самым грязным районом стал Выборгский. Много недовольных качеством уборки также оказалось среди жителей Невского и Адмиралтейского районов.

Самыми активными участниками голосования стали жители Невского района.