Два ледовых катка открылись в Петербурге в субботу

В субботу, 13 ноября, в Петербурге начали работу два ледовых катка: в пространстве «Севкабельпорт» и на острове Новая Голландия. Информация об этом появилась в социальных сетях общественных пространств.

Каток в «Секабельпорту» проложен между деревьев. Чтобы петербуржцы могли доехать до него с комфортом, запущен бесплатный шаттл, который будет курсировать между станцией метро «Приморская» и общественным пространством.

В сообществе «Новой Голландии» уточнили, что для прохода на каток QR-код не нужен. Однако, призвали гостей соблюдать безопасную дистанцию и использовать защитные маски.

Ранее сообщалось, что к Новому году открытые катки в Петербурге также появятся на Конюшенной площади и в ЦПКиО.