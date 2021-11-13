К 20 декабря на Дворцовой установят живую ель

Украсить Дворцовую площадь живой елью планируют к 20 декабря. Об этом рассказал вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский. Ранее такой вариант выбрали петербуржцы в интернет-голосовании. Живая ель будет украшать Дворцовую площадь второй год подряд.

Отмечается, что в этом году новогодние торжества снова пройдут в Петербурге таким образом, чтобы избежать скопления людей. Рождественские ярмарки откроются по трем адресам: на Манежной и Конюшенной площадях, а также на Певческом мосту.

На Конюшенной площади будет залит каток. Второй появится в ЦПКиО имени Кирова.

Петербург в этом году украсят на основе единого бренд-бука. В стилистике будут представлены исторические петровские мотивы.