С Лахта-центра сняли полет болида

В объектив камеры Лахта-центра попал полет болида части астероида. Его падение сопровождалось свечением.

Съемкой неопознанного объекта поделилась пресс-служба «Лахта-центра» в социальной сети Instagram. Там сообщили, что уже отправили видео экспертам.

Падение болида сопровождалось свечением. Из-за трения при полете он нагревается, а после сгорает. Его эффектный пролет по ночному небу видели многие петербуржцы, которые активно обсуждают увиденное в социальных сетях.

Болид также был замечен в Карелии. Там также слышали треск. Местные жители уверены, что космический объект упал рядом с озером в окрестностях Петрозаводска. Его размер был небольшим, так как при падении не поднялась ударная волна.