В Петербурге повторно открыли памятник Городовому

В среду, 10 ноября, в Петербурге торжественно открыли памятник Городовому. Открытие приурочили ко Дню сотрудника органов внутренних дел, который отмечается сегодня.
Скульптура Городового ранее находилась на Малой Конюшенной улице. Памятник перенесли к зданию Главного Управления МВД России по Петербургу и Ленобласти по распоряжению губернатора Александра Беглова.
Установке памятника на новом месте предшествовала его реставрация. Малую Конюшенную улицу скульптура Альберта Чаркина украсила еще в 1998 году.
На открытии памятника губернатор Петербурга отметил, что к сотрудникам МВД петербуржцы обращаются в самых сложных жизненных ситуациях. Правительство Петербурга, в свою очередь, многое делает для поддержки правоохранительных органов.