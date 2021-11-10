Дефект теплосети на Бассейной улице оставил без тепла полсотни домов

В Московском районе Петербурга утром среды, 10 ноября, произошла коммунальная авария. Из-за дефекта теплотрассы на Бассейной улице без отопления остались 50 жилых домов.
В пресс-службе АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» сообщили, что сотрудники работают над устранением неисправности с 11:00 10 ноября. Идет замена ненадежного участка трубопровода возле дома № 73, корпус 1 по Бассейной улице.
Закончить работы в «Телосети» планируют в 3:15 11 ноября. Тогда же запланирован перевод системы отопления в штатный режим. Жителей попросили проявлять особую осторожность и при появлении признаков парения или вытекания горячей воды на поверхность покинуть опасный участок.