Станцию «Туристская» могут начать строить в следующем году

В Петербурге идет подготовка к строительству станции метро «Туристская», которая станет продолжением «зеленой» линии петербургского метрополитена. Работы могут начаться уже в следующем году.

Для их проведения в Петербург необходимо привезти проходческий щит «Надежда». Информация об этом опубликована на официальном сайте госзакупок. В настоящее время оборудование находится в Истринском районе Московской области и ждет отправки.

В пресс-службе "Метростроя Северной столицы" уточнили, что после разборки щит будет доставлен на площадку, расположенную на улице Маршала Говорова. Точные сроки начала строительства не называются, так как это зависит от множества факторов.