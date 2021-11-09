В Кудрово откроют фуд-холл

Первый в Ленобласти фуд-холл планируется открыть в Кудрово в феврале 2022 года. Он будет размещаться в здании по Ленинградской улице, на месте катка сети Alex Fitness.

Как сообщает «Коммерсантъ», новое гастрономическое пространство объединит под своей крышей 17-18 ресторанов. Его планирует создать Виктория Окунь, дочь совладельца компании "Отделстрой". Средний чек в фуд-холле, который объединит различные форматы питания под одной крышей с общей зоной посадки, составит около 550 рублей. Автор проекта уверена, что пространство можно использовать также для проведения концертов, мастер-классов, трансляция спортивных событий.

В Петербурге в настоящее время работает четыре фуд-холла.