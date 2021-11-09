На трех участках в Пушкине появятся фармпредприятия

Аукционы на право аренды земельных участков на инвестиционных условиях пройдут по участкам в Пушкинском и Московском районах Петербурга. Как сообщили в пресс-службе администрации города, на территориях в Пушкине предусмотрено строительство объектов фармацевтической промышленности.

Участки расположены на Автомобильной улице и шоссе Подбельского. Торги пройдут в открытом режиме.

Губернатор Петербурга Александр Беглов отметил быстрое развитие фармацевтической промышленности в городе. Власти продолжают получать предложения от инвесторов по созданию новых предприятий, поэтому считают необходимым поддержать эти планы.

На участке в Московском районе запланировано строительство складского комплекса.