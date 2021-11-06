Чиновники проверили, как убирают сквер на улице Маяковского

Администрация Центрального района Петербурга провела проверку качества уборки сквера на улице Маяковского. На неудовлетворительную уборку зеленой зоны чиновникам часто жаловались горожане.

По итогам проверки садово-парковому хозяйству «Центральное», в чьем ведении находится сквер, выделили дополнительные силы для уборки. Обращение с просьбой усилить контроль за уборкой сквера также было направлено в городской комитет по благоустройству.

Обратились проверяющие и в УМВД России по Центральному району Петербурга. Полицейских они попросили чаще патрулировать популярную у петербуржцев зеленую зону.