Два десятка экзотических животных прошли ветконтроль в Пулково с начала года

Инспекторы Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора с начала года провели ветеринарный контроль 20 экзотических диких животных на территории аэропорта «Пулково». Как сообщили в пресс-службе ведомства, в числе прибывших четыре кошачьих лемура, а также хорза, корсак и зелёная мартышка.

Два розовых пеликана и две беличьи обезьяны саймири прибыли в Ленинградский зоопарк. Карликовый камерунский козёл, карликовые французские овца и баран, лиса, саймири, питон, удав, паук-птицеед, бородатая агама следовали в Красноярский край, Калининградскую и Магаданскую области.

Во всех случаях перевозка животных осуществлялась в соответствии с действующими нормами.