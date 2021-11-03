В Петербурге в ночь на 5 ноября не будут разводить мосты

В связи с празднованием Дня народного единства в ночь с 4 на 5 ноября в Петербурге не будут разводить мосты. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по развитию транспортной инфраструктуры 3 ноября.

В постановлении городского правительства сказано, что в нерабочие праздничные дни развод мостов не осуществляется. А в ночь на 4 ноября мосты разведут по обычному графику, кроме Биржевого, который закрыт до следующего года на капитальный ремонт.

Напомним, 15 ноября завершится разводка Кантемировского, Гренадерского и Сампсониевского мостов. Остальные мосты продолжат разводить вплоть до 30 ноября.