В Петербурге заблаговременно устанавливают таблички о запрете выхода на лед

В Адмиралтейском районе Петербурга появилась табличка «Переход по льду запрещён». Об этом 3 ноября сообщает «Фонтанка».

Предупреждение об опасности выхода на лед появилось на Петровском спуске на Адмиралтейской набережной. Городская администрация уже во всю готовит горожан к зиме≤ которая пока и не думает наступать.

Петербуржцы также готовятся к холодам. Сегодня молодые люди решили утеплить статуи на Аничковом мосту, но им помешала полиция.