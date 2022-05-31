В Петербурге отремонтируют дороги к туристическим объектам

В этом году в Петербурге отремонтируют 46 магистралей, чья общая протяженность более 80 километров. Также ремонт затронет проспекты, набережные и улицы, которые ведут к популярным туристическим объектам. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

Губернатор Петерубрга Александр Беглов заявил, что красиво выглядеть должны не только туристические объекты, но и магистрали, на которых они находятся. По его словам, благодаря поддержке федерального правительства на этот год запланирован значительный объем работ по модернизации дорожной инфраструктуры.

В мае закончили основные работы на двух объектах в Невском и Адмиралтейском районах. Специалисты отремонтировали дорожное полотно на набережной Обводного канала от Московского проспекта до ТРК "Варшавский экспресс". В Невском районе ремонт завершили на проспекте Обуховской Обороны. Обновлено 1,64 километра дорожного полотна.

Летом ремонт продолжат еще на нескольких туристических улицах, в том числе на проспекте Ленина в Кронштадте.